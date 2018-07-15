Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici gözaltına alındı

Gezi Parkı olaylarındaki polis müdahalesinde gözünü kaybeden Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Kesanbilici, "Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası suçlamasıyla evimden emniyete götürülüyorum" paylaşımında bulundu.
İşte o paylaşım:
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