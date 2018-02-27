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Gezi teknesi elektrik telleri engeline takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:37 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’na götürülmek istenen gezi teknesi Bafra’da mahsur kaldı.Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu’nda yerli ve yabancı turistleri gezdirmek için Bartın’da yaptırılan 24 metrelik gezi teknesi Bafra’da elektrik telleri engeline takıldı.

Gezi teknesi elektrik telleri engeline takıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’na götürülmek istenen gezi teknesi Bafra’da mahsur kaldı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı üzerindeki Şahinkaya Kanyonu’nda yerli ve yabancı turistleri gezdirmek için Bartın’da yaptırılan 24 metrelik gezi teknesi Bafra’da elektrik telleri engeline takıldı. 24 metre boyunda 165 kişilik gezi teknesi deniz yolu ile Bafra’nın Koşu Mahallesi Balıkçı Barınağına getirildi. 5 gün önce burada dev vinçlerin yardımıyla denizden tıra yüklenen tekne Kızılırmak Sedde boyundan Bafra’ya getirildi. Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolundan Altınkaya Baraj Gölü’nde suya indirilecek olan tekne Çetinkaya Köprüsü yakınlarında elektrik telleri engeline takıldı. Elektrik telleri nedeniyle mahsur kalan teknenin yüklü olduğu tır burada park edildi. Tekne sahipleri elektrik tellerinin kısa bir süreliğine alınması için elektrik firması yetkilileri ile görüşmelere başladı.
Tekne Sahibi Nuri Çapkın, “Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerinde bulunan ve 1 buçuk kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu. Samsun Büyükşehir Belediyesi de yaptığı yatırımlarla bölgenin bir turizm merkezi olması için çalışma yürütüyor. Biz de turizm adına güzel bir şey yapmak için hevesle ciddi bir yatırım yaptık. Şahinkaya Kanyonu’na yakışır şekilde hiç bir masraftan kaçınmayarak 24 metre uzunluğunda 165 kişilik bir gezi teknesi yaptırdık. Bafra Çetinkaya Köprüsü yakınlarında elektrik telleri nedeniyle sorun yaşıyoruz. YEDAŞ yetkilileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Umarın kısa sürede sorun çözülür ve yol açılır. Teknemizi Altınkaya Baraj kapaklarının ilerisinden suya indireceğiz” dedi.

Gezi teknesi elektrik telleri engeline takıldı

Gezi teknesi elektrik telleri engeline takıldı

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