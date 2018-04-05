Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan, savaş malzemelerinin bulunduğu gezici "Çanakkale Geçilmez" müze otobüsü, Çankaya ilçesine geldi.

Çanakkale Savaşı'na ait materyallerin sergilendiği müze otobüs, Çankaya ilçesindeki Ulubatlı Hasan İlkokulu bahçesinde konuşlandırıldı.

Öğrenciler ve veliler, otobüsü gezerek Çanakkale Deniz Zaferi'ne ait tarihi eserleri yakından görme imkanı buluyor. Yoğun ilgi gören müzede, çocuklara hatıra olarak kalacak takı ve hediyelik eşyalar katkı amaçlı satışa sunuldu.

Okul Müdürü Faik Küçükukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfınca organize edildiğini söyledi.

Müzenin çocuklarda Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla okul bahçesinde konuşlandırıldığını belirten Küçükukur, "Çok güzel bir çalışma oldu. Sadece öğrenciler değil velilerimiz de yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfına teşekkür ederiz." dedi.

Müze otobüs, eğitim-öğretim yılı kapanana kadar değişik okullarda gezilebilecek.