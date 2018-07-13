"Gezici hırsız"lara polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, farklı kentlerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi Kestanelik Sokağı'nda durumundan şüphelendiği Rukiye U. (26) ile Gamze Y'yi (25) takibe aldı.

Ekipler, bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Rukiye U'nun 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 4 hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi. Gamze Y'nin ise Denizli Açık Cezaevi'nden firar ettiği, Adana ve Samsun'da 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

