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Gezici Kütüphaneden vatandaşlara hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 07:21 | Son Güncelleme

Erzincan’da il sınırları içerisinde yer alan belde ve köy gibi yerleşim birimlerine kütüphane hizmetlerinin ulaştırılması amacıyla içerisinde yaklaşık 6 bin kitap 5 bilgisayar ve 1 adet yazıcıyla Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan gezici kütüphane köy köy belde belde dolaşıyor.16 köy ve beldeye 15 günde bir dönüşümlü olarak gidip hizmet veren gezici kütüphanede en çok çocuk kitapları bulunuyor.

Gezici Kütüphaneden vatandaşlara hizmet

Erzincan’da il sınırları içerisinde yer alan belde ve köy gibi yerleşim birimlerine kütüphane hizmetlerinin ulaştırılması amacıyla içerisinde yaklaşık 6 bin kitap 5 bilgisayar ve 1 adet yazıcıyla Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan gezici kütüphane köy köy belde belde dolaşıyor.
16 köy ve beldeye 15 günde bir dönüşümlü olarak gidip hizmet veren gezici kütüphanede en çok çocuk kitapları bulunuyor. Gezici Kütüphanenin tanıtımı için Cumhuriyet Meydanında olduklarını belirten İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Nigar Erbil; “Erzincan İl Halk Kütüphanesine ait olan Gezici Kütüphane Kasım ayında hizmete başladı. 16 köy ve beldeye dönüşümlü olarak 15 günde bir gidip orada ki okullara ve halkımıza hizmet veriyor. Gezici Kütüphanenin içerisinde 6 binden fazla kitap bulunuyor, bu kitaplar dönüşümlü olarak okuyuculara hizmet veriyor.
Bugün Cumhuriyet Meydanında olmamızın nedeni gezici kütüphaneyi halkımıza tanıtmak, işlevleri ile ilgili bilgi vermek.Öğrenciler gittiğimiz yerde kitap alışverişinde bulunuyorlar isterlerse gezici kütüphanenin içerisinde 6 adet bilgisayar var internete bağlanarak istedikleri bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca engelli girişi ile hizmetimizi bu yönde de sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz kitaba uzak olduğu için gezici kütüphaneye ilgileri çok iyi. 5 aylık süreçte 3 kez yeniledik taleplere yetişmek için. Kütüphanemizde içerisinde tüm kategori kitapları bulunuyor çocuklarımız daha çok çocuk kitaplarına ilgi gösteriyorlar.
Gittiğimiz her yerde gezici kütüphanemiz çok beğeniliyor. Farklı bir fonlu olduğu için ve özellikle kitaplara uzak olduklarından öğrencilerimiz çok olumlu yaklaşıyorlar. Gezici kütüphanemiz yaklaşık 5 aydır hizmet veriyor. Bu süreçte kitaplarımızı yenilemek zorunda kalıyoruz. Gerçekten kitaplarımız çok okunuyor. Gittiğimiz yerde çocuklarımızı kütüphanemize üye yapıyoruz. 5 aylık süreçte 1000 kadar üye yaptık. İl halk kütüphanemizde de 9 bin üyemiz var” dedi.

Gezici Kütüphaneden vatandaşlara hizmet

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