HABER

GİB Başkanı Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:32 | Son Güncelleme

GİB Başkanı Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Gelir İdaresi (GİB) Başkanı Adnan Ertürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Ertürk için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ertürk'ün yakınlarıyla taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Ağbal, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masis Yontan, eski DSP Genel Başkanı Masum Türker, milletvekilleri, iş adamları ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Başbakan Yıldırım, cenaze namazının ardından Ertürk'ün tabutuna omuz verdi.

Tören boyunca Ertürk'ün fotoğrafını taşıyan koruması Resul Koyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ertürk'ün cenazesi, İncek Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Adnan Ertürk kimdir?

Ertürk, 1968 yılında doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını 2002 yılında ABD'de University of Illinois'de tamamladı.

Ertürk, 1991–1995 yıllarında Maliye Müfettiş Yardımcısı, 1995–2001 yıllarında Maliye Müfettişi, 2001–2003 yıllarında da Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. 2003 yılının Ağustos ayında Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığına atanan Ertürk, Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevine devam etti. 2006'da Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, 2007'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, 2009'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, 2011'de ise Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Ertürk, 2014'te Gelir İdaresi Başkanı olarak görevlendirilmişti.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Oy kullanan sahile koştuOy kullanan sahile koştu
Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayınFatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Cenaze Töreni Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk maliye bakanı naci ağbal

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.