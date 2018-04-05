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Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” toplantısı düzenlendi.Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra vali yardımcısı Murat Süzen, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, kamu ve sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcileri katıldı.Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm yönleri ile ele alındığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, “Kentimizde “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin kurulmasına yönelik yer seçimi yapılması ile ilgili değerlendirmede bulunduk” diye konuştu.Vali Demirtaş, Adana’da yeni istihdam alanları oluşturacak “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin faaliyete geçmesi konusunda tüm çalışmalara hız vermiş olduklarını dile getirerek, “İlimizde kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin şimdiden kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” toplantısı düzenlendi.
Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra vali yardımcısı Murat Süzen, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, kamu ve sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcileri katıldı.
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm yönleri ile ele alındığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, “Kentimizde “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin kurulmasına yönelik yer seçimi yapılması ile ilgili değerlendirmede bulunduk” diye konuştu.
Vali Demirtaş, Adana’da yeni istihdam alanları oluşturacak “Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin faaliyete geçmesi konusunda tüm çalışmalara hız vermiş olduklarını dile getirerek, “İlimizde kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin şimdiden kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısı

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