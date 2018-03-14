Gıda İhtisas OSB alanı Toprak Kurulu’ndan geçti

Geyve’de kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için çalışmalar devam ediyor. OSB’nin kurulacağı alanın toprak kurulundan geçmesiyle birlikte taleplerde gelmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Her isteyene arsa satılmayacak” dedi. Geyve, Pamukova ve Taraklı’da yetişen sebze meyvenin işleneceği Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar devam ediyor. OSB’nin kurulacağı 550 dönümlük alan Toprak Kurulu’ndan onay aldı. Gıda ihtisas OSB, Geyve İlçesi Düzakçaşehir Mahallesi’nde eski taş ocağı ve çevresinde ki 550 dönümlük alana kurulacak. Gıda İhtisas OSB ile ilgili Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya açıklamalarda bulundu. Ağırlıklı olarak Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerimizde üretilen ürünlerin işleneceği Gıda İhtisas OSB için uzun zamandır mesai harcadıklarını belirten Başkan Kaya, “Gıda İhtisas için ilk belirlediğimiz yer deprem fay hattında olduğu için onay çıkmamıştı. 550 dönümlük alana kurulacak OSB hem eski taş ocağı olması sebebiyle işlevsel değildi. Tarım arazisi olmayan bir bölgede üreticinin ürünlerinin işlenip değerleneceği bir sanayi bölgesi kurmak için hızlıca adımlar atıyoruz. Toprak Kurulu’ndan onay geldikten sonra diğer bürokratik işlemleri hızlıca tamamlayıp süreci tamamlayacağız. Bölge çiftçimizin ürününü değerli kılacak OSB Allah’ın izniyle kısa sürede faaliyete geçecek” dedi.

"Belli kriterlerimiz var"

Gıda İhtisas OSB ne zaman gelse kendilerine arsa için telefonlar geldiğini belirten Kaya, “Gıda İhtisas OSB ne zaman gündeme gelse firmalar bizi arayıp bilgi alıyor. Geyve Gıda İhtisas OSB’de her isteyen tesis kuramayacak. Önceliklerimiz olmazsa olmazlarımız var. Önceliğimiz bölgemizde yetişen ürünleri işleyecek tesisler. Olmazsa olmazımız ise kirli sanayi tesisleri bölgeden geçemeyecek. Sakarya’nın güneyi sebze-meyve ambarı. Bu bölgenin verimli toprakları korunmalı. Topraklar korunurken üreticinin emeği gerçek karşılığını bulmalı. Bu dengeleri gözeterek hamleler yapacağız” diye konuştu.

"Görüşmeler yapıldı prosedür tamamlanacak"

Geyve Gıda İhtisas OSB’nin ne zaman faaliyete geçebileceğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Murat Kaya, “Biz Gıda İhtisas OSB ile alakalı Başbakanımız ve Bakanlarımızın onayını aldık. Ovanın korunması için Gıda ihtisas OSB’nin önemi herkesçe biliniyor. Kurumlar arası yazışmalar yapılacak. Ardından bölgenin kamulaştırılmasına başlanacak. Sürecin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Hükümetimizin tarım ve hayvancılığı geliştirmek için teşvikler verdiği bu dönemde OSB faaliyete geçerse çiftçi, üretici toprağına daha bir şevkle sarılacaktır. Bürokratik işlemleri hızla devam OSB’miz inşallah kısa sürede faaliyete geçecektir” şeklinde konuştu.