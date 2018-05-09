- "Gıda sektörü ramazan fırsatçısı değil"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, sektör olarak ramazana hazır olduklarını belirterek, "Üretici fiyatlarındaki artışlara rağmen nisan ayında, gıda ve içeceklerde tüketici fiyatları yüzde 0,21 gerilemiş. Bu tablo, gıda sektörünün üretici fiyatlarındaki artışı birebir ürün fiyatlarına yansıtmadığını, ramazanı bir fırsat olarak görmediğini, 'ramazan fırsatçısı' olmadığını ortaya koyuyor." dedi.

Menlik, basın toplantısında, ambalajlı gıdaların tüketilmesini önerdiği ramazanda özellikle süt ve süt ürünlerinin açıktan alınmaması gerektiğini vurguladı.

Sektör olarak ramazana hazır olduklarını, ramazan ve sonrasında, bayramda da tüketicilerin hiçbir gıdanın eksikliğini hissetmeyeceğini vurgulayan Menlik, merdiven altı ürünlere itibar edilmemesini istedi.

Menlik, "Ramazanda kimse endişeye kapılıp, stok yapmasın. Tüketicimiz ihtiyaç duyduğu her ürünü market raflarında bulabilecek.

Ramazan ve bayram dönemlerinin, artan tüketim nedeniyle nerede, nasıl üretildiği belli olmayan merdiven altı üretimlerin daha fazla piyasaya sürüldüğü dönemlerdir. Tüketicilerimizden beklentimiz, bu tür ürünlere itibar etmemeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından kayıtlı ve onaylı işletmelerde üretilen, etiketinde içeriği yazan, son tüketim tarihi belli olan gıda ve içecekleri tercih etmeleridir." ifadelerini kullandı.