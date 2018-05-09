İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, sektör olarak ramazana hazır olduklarını belirterek, "Üretici fiyatlarındaki artışlara rağmen nisan ayında, gıda ve içeceklerde tüketici fiyatları yüzde 0,21 gerilemiş. Bu tablo, gıda sektörünün üretici fiyatlarındaki artışı birebir ürün fiyatlarına yansıtmadığını, ramazanı bir fırsat olarak görmediğini, 'ramazan fırsatçısı' olmadığını ortaya koyuyor." dedi.
Menlik, basın toplantısında, ambalajlı gıdaların tüketilmesini önerdiği ramazanda özellikle süt ve süt ürünlerinin açıktan alınmaması gerektiğini vurguladı.
Sektör olarak ramazana hazır olduklarını, ramazan ve sonrasında, bayramda da tüketicilerin hiçbir gıdanın eksikliğini hissetmeyeceğini vurgulayan Menlik, merdiven altı ürünlere itibar edilmemesini istedi.
Menlik, "Ramazanda kimse endişeye kapılıp, stok yapmasın. Tüketicimiz ihtiyaç duyduğu her ürünü market raflarında bulabilecek.
Ramazan ve bayram dönemlerinin, artan tüketim nedeniyle nerede, nasıl üretildiği belli olmayan merdiven altı üretimlerin daha fazla piyasaya sürüldüğü dönemlerdir. Tüketicilerimizden beklentimiz, bu tür ürünlere itibar etmemeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından kayıtlı ve onaylı işletmelerde üretilen, etiketinde içeriği yazan, son tüketim tarihi belli olan gıda ve içecekleri tercih etmeleridir." ifadelerini kullandı.
- "Gıda sektörü ramazan fırsatçısı değil"
Gıda fiyatlarındaki gelişmelerin döviz kurları, enflasyon gibi makro ekonomik verilerden ayrı düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Menlik, enflasyonunun aylık yüzde 1,87 artış gösterdiği nisanda, enflasyon sepetinde yüzde 23,03 ile en yüksek ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatların yüzde 0,21 gerilediğini söyledi.
Menlik, "Üretici fiyatlarındaki artışlara rağmen nisan ayında, gıda ve içeceklerde tüketici fiyatları yüzde 0,21 gerilemiş.
Bu tablo, gıda sektörünün üretici fiyatlarındaki artışı birebir ürün fiyatlarına yansıtmadığını, ramazanı bir fırsat olarak görmediğini, 'ramazan fırsatçısı' olmadığını ortaya koyuyor." dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayvan varlığını artırmak, buzağı ölümlerini en aza indirmek, yem bitkileri üretimini artırmak için çiftçiye önemli destekler verdiğine işaret eden Menlik, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir yandan da şu anda iki market zincirinde vatandaşımıza ucuz et satışına devam ediyor. Zaten Sayın Bakan da et fiyatlarında spekülasyona izin vermeyeceklerini söyledi.
Bir de hammaddede dışa bağımlı olduğumuz ürünler var. Bitkisel sıvı yağ üretimi için yağlı tohum ihtiyacımızı yüzde 70-80 oranında ithalatla karşılıyoruz. Bir sektörde ithalat söz konusu ise döviz kurları fiyatlarda belirleyici oluyor. Aynı şey hayvancılık maliyetlerimizde yüksek paya sahip yem hammaddeleri için de geçerli.
Kurdaki artışlar gibi hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar, elektrik, su gibi maliyete etki eden faktörler de üretim maliyetlerini artırıyor."
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