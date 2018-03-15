Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş, Özbekistan'da

Özbekistan ekonomisinin önemli sektörlerinden olan tarımın ülke GSYİH'sinin yüzde 17'sini ürettiğini dile getiren Vahidov, ülke genelindeki toplam 4 milyon hektar sulanan arazide yıllık ortalama 22 milyon ton meyve-sebze ile 8 milyon ton tahıl ürünleri ve 3 milyon ton pamuğun üretildiğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aytekin ile Derneğin Genel Sekreteri ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Hüseyin Silleli de hazır bulundu.

İki ülkenin tarım alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi için büyük imkanlarının bulunduğunu, buna rağmen tarafların mevcut potansiyeli tam olarak kullanamadığını belirten Vahidov, Özbekistan'ın Türkiye ile bodur meyve yetiştiriciliği, meyve-sebze ve bahçe ürünleri üretimi, soya ve ceviz yetiştiriciliği, tavukçuluk ve balık yetiştiriciliği, seracılık ve tarım ürünlerinin işlenmesi, depolanması ve ambalajlanması alanları ile bu ürünlerin pazarlanması alanlarında iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Daniş de Türkiye'nin tarım alanında elde ettiği başarılardan bahsederek, kardeş Özbekistan ile Türkiye'nin başarılı deneyim ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Daniş, verimli toprağı, elverişli iklimi ve çok çalışkan insanı ile çok ciddi tarımsal potansiyele sahip olan Özbekistan ile tarım alanında çeşitli ortak projeleri geliştirebileceklerini kaydederek, en yakınında Rusya'nın olmasından dolayı Özbekistan'ın büyük bir ihracat imkanının da bulunduğunu, ayrıca toprağını işlemek isteyen çiftçisinin olmasının Özbekistan'ın en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.

Tarımsal alanda Avrupa'nın birinci ülkesi olan Türkiye'nin tarımın çeşitli sektörlerindeki deneyim ve tecrübelerini kardeş Özbekistan ile paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Daniş, Özbekistan'ın günümüzde karşılaştığı birçok meseleyi Türkiye'nin geçmişte tecrübe ettiğini ve bu alanlarda çok ciddi başarılar sağladığını ifade etti.