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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Dikili ve Bergama'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 02:24 | Son Güncelleme

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'deki programının ardından Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Dikili ve Bergama ilçelerini ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük domates serasını ziyaret eden Fakıbaba'ya işletme sahipleri Ahmet Şentürk ve Arzu Şentürk serayı gezdirerek üretim ile ilgili bilgi verdi.

Sera da çalışan kadınlarla da görüşen Fakıbaba kadınların çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Böyle tesisleri gezdikçe gurur duyuyorum. Tamamen yerli sermaye ile kurulan bu devasa tesislerin gerek istihdama, gerekse ekonomiye verdiği katkı azımsanmaz" dedi.

Bakan Fakıbaba, tesiste yediği akşam yemeğinin ardından Bergama'ya geçerek muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AK Parti üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Fakıbaba burada yaptığı konuşmada, "Şanlıurfa'da Belediye Başkanlığı yaptığım sırada hayallerim vardı. Şayet hayaliniz varsa ve çalışırsanız yaparsınız. Ben Şanlıurfa için hayallerimi gerçekleştirdim. Sizlerin de mutlaka hayalleri olsun ve hayallerinizi gerçekleştirmek için daha fazla çalışın" diye konuştu.

"İTHAL ETİ SONA ERDİRECEĞİZ"

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla küçük işletmelere 100 bin liralık kredi vereceklerini söyleyen Fakıbaba, "Bu krediyi nakit olarak değil 80 bin TL'lik düve ve 20 bin TL'lik yem olarak vereceğiz. Bu düvelerden elde edilecek buzağıları da Tarım Bakanlığı olarak alarak yetiştirip Et ve Süt Kurumları aracılığıyla vatandaşa satacağız. Böylelikle ithal eti sona erdireceğiz. Vatandaş yerli eti ucuza alacak. Bu proje 1 veya 2 ay içerisinde start alacak" dedi.

Muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorunlarını da dinleyen Fakıbaba saat 22.30'da Bergama'dan ayrıldı.

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