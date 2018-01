Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Berlin'de

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Fakıbaba, lider bir ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin dünyada en fazla büyüyen ülkelerin başında geldiğini belirterek, her geçen gün daha iyiye gideceğini vurguladı.

''Türkiye gibi Avrupa ile Asya arasında gerçekten köprü olan her geçen gün kendisinden bahsettiren bir ülke var. Bana göre ikisi de zaman zaman sıkıntılar olsa da bunlar siyasi sıkıntılardır. Buna bakanların bile karışmaması lazım. Bunları aşacağımıza inanıyorum. Çünkü Almanlar Türklerin dostudur. En fazla tercih ettiği yer Türkiye'dir. 32 milyon turist ağırlıyoruz her yıl. En fazla gelenler de Almanlar. Hükümetler arasında ne kadar problem olursa olsun Almanlar 'Biz Türkiye'ye gitmiyoruz' demiyorlar. Onun için sizin burada (Avrupalı Türkler) bir katkıda bulunmanız, bizim de siyasiler olarak katkıda bulunmamız lazım. Almanlar Türkiye'nin iyi bir müttefiğidir. Türkler de Almanları sever. İş birliğine ihtiyaç var. Ama dediğim gibi kimsenin kimseye üstten bakmaması lazım. Bu çok önemli. Birisi beni küçümserse, bu yanlıştır. Biz Türkiye olarak küçümsenecek bir ülke değiliz.''

Bakan Fakıbaba bir soru üzerine, Türkiye'de hayvan eksikliği bulunması nedeniyle arzın az, talebin ise fazla olduğunu dile getirerek, bu sebeple et fiyatlarının yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin en kısa sürede et ihraç eden ülke haline geleceğini vurgulayan Fakıbaba, şunları dile getirdi:

"Fransa daha önce et ithal ediyordu şimdi ihraç edebiliyor. Türkiye de en kısa sürede et ihraç eden ülke haline gelecek. İnsanımız çalışkan. Eğitim, eğitim, eğitim. Ot olmazsa ana olmaz, ana olmazsa süt ve et olmaz. Kurban Bayramı'nda özellikle ne kadar varsa inek varsa kesiliyor. Şimdi doğuracak doğuracak hayvan kalmıyor. 1 milyon düveye ihtiyacımız var. Bunu 20 ay içinde tedarik edeceğiz. Düvelerden sonra ithalat olayımız kapanmış olacak. Bunun inanarak söylüyorum.'' diye konuştu.

Türkiye'de bazılarının stokçuluk yaptığına ve işlerine geldiği gibi fiyat ayarlamasına gittiğine dikkati çeken Fakıbaba, ''Biz de mal eksikliğinden değil piyasayı regüle etmek için ithalat yapıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Fakıbaba yine bir soru üzerine Almanya'yı kastederek, ''Bu yağmur bende olsa tohum eksek insan çıkar. Ama 50 derece sıcaklıkta Urfa'da bitki yetiştirmek kolay değil büyük bir başarıdır. Ülkemize güvenmemiz lazım. ABD'yi yeniden keşfetmeye gerek yok. Çalışmalarımız var. Her geçen gün bu konuda daha iyiye gideceğiz. Almanya'da kurallar yüzyıllar öncesinde belirlenmiş ve herkes o kurallara uyuyor. Bizde maalesef hala bazı kuralsızlıklar var. O kuralları uygulayabilirsek 5 yılda çok farklı yerlere geliriz.'' sözlerine yer verdi.