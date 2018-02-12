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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Çankırı'da

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:47 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Çankırı'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu.

Çankırı Valiliğini ziyaret eden Fakıbaba, burada Vali Hamdi Bilge Aktaş'tan kent hakkında bilgi aldı.Vali Aktaş Fakıbaba'ya "tuz lambası" hediye etti.

Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Fakıbaba, ziyarette bulunduğu bir çiğ köfteciden üretimleri hakkında bilgi aldı.

Merkeze bağlı Germece köyündeki küçükbaş yetiştirme çiftliğini de ziyaret eden Fakıbaba, üreticilerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Burada Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Susam, Bakan Fakıbaba'ya kentteki küçükbaş hayvan varlığı hakkında bilgi verdi.

Fakıbaba, Çankırı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından alınan 2 aracın hizmete girmesi dolayısıyla köyde düzenlenen törene de katıldı.

Törende Bakan Fakıbaba'nın yanına gelen Tüney Köyü Muhtarı Mustafa Sarıoğlu, "Her zaman askerlerimizin yanındayız. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize sizin huzurunuzda söylüyorum bir danamı bağışlıyorum." dedi.

Köydeki koyun ağıllarını da gezen Bakan Fakıbaba, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

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