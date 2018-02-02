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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

- "Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız"

İZMİR (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız." dedi.

İzmir'de temaslarda bulunan Fakıbaba, Bitlis'in Hizan ilçesinde 21 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün Karşıyaka ilçesindeki ailesine taziyede bulundu.

Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehit Öz'ün babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Özer Öz'e başsağlığı diledi.

Daha sonra Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'ni (UTEM) ziyaret eden Fakıbaba, burada yetkililerden bilgi aldı.

- Rusya'ya domates ihracatı

Bergama ilçesinde serada domates üretimi yapan Agrobay firmasında incelemelerde bulunan Fakıbaba, yetkililerden bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'nın 5 Türk firmasına daha domates ithalatı izni verdiğini hatırlattı.

Konuyla ilgili Rus yetkililerle görüştüklerini aktaran Fakıbaba, şöyle konuştu:

"İhracat için 3 firma vardı ama bunun sayısı artırıldı. Bakanlık olarak bu konuda devamlı çalışma içerisindeyiz, 5 firma daha ilave edildi. Bu sayıyı artırmak için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Neticeyi alacağımıza inanıyorum, bütün üreticilerimizin mutlaka ve mutlaka üretime devam etmesi ve morallerinin de bozulmaması lazım. Kendilerini yürekten kutluyorum, burası mükemmel bir ihracat müessesi."

Fakıbaba, Rusya ve Avrupa pazarı dışında da yeni pazar arayışı içerisinde olduklarına dikkati çekti.

Çin, Hindistan, Brezilya ve Afrika'da başka ülkelere ulaşmaları gerektiğini belirten Fakıbaba, "Özellikle Çin ile ilgili çalışmalar var, bence ihracatımız artacaktır. Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Daha sonra serayı gezen Fakıbaba, burada çalışan kadınlarla sohbet etti, onlarla "bütün kadınlar çalışsın" diye slogan attı.

(AA)

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