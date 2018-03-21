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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Katar'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:59 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Katar'da

DOHA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Katar'da Baladna Süt Üretim Tesisini gezdi.

6. Uluslararası Katar Tarım Fuarı "Agriteq 2018" kapsamında Doha'da bulunan Fakıbaba, yaklaşık 8 bin büyük baş hayvanı barındıran Baladna Süt Üretim Tesisi ve çiftliğini ziyaret etti.

Fakıbaba'ya, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile iş adamı Ömer Seyfi Aktülün eşlik etti.

Bakan Fakıbaba, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tesisleri çok beğendim. Katar'ın ihtiyacını karşılaması önemli. Katar'da Türk yatırımcı iş adamlarımızın da katkıları ile önemli atılımlar gerçekleşmesi memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı.

Baladna Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mutez Hıyat, Bakan Fakıbaba ve beraberindekilere, tesis ve üretim hakkında bilgi verdi.

Söz konusu şirket, Katar'ın süt ve süt ürünleri ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor.

Şirket geçen hafta Katar'a ABD'den 3 bin 200 büyük baş hayvan ithal etmişti. Şirketin 2019 yılı itibarıyla inek sayısını 20 bine çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Daha önce süt ve süt ürünleri ithalatını daha çok Suudi Arabistan'dan sağlayan Katar bu şekilde Körfez ülkelerinin uyguladığı ablukanın etkilerini kırmaya çalışıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref Fakıbaba Doha Katar

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