Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Konya'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mevlana Müzesi ve Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti, tarımsal sanayi sektör temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı.

Bakan Fakıbaba, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'na katıldıktan sonra Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Fakıbaba, daha sonra Bedesten Çarşısı esnafıyla buluştu. Esnafla tek tek tokalaşıp sohbet eden Fakıbaba, bir dükkanda çay içti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bedesten Çarşısı'nda kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara karşılık veren Bakan Fakıbaba, ardından Mevlana Müzesi'ne gitti.

Müzeyi gezerek dua eden Fakıbaba, müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret eden Fakıbaba, ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde tarımsal sanayi sektör temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bakan Fakıbaba, sektör temsilcilerini dinledi.

