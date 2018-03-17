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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

IHAAW120735-GEN/17-03-2018 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 17.03.2018 12:07:35 TSI NNNN

IHAAW120735-GEN/17-03-2018

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

17.03.2018 12:07:35 TSI
NNNN

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