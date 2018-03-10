Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün yeni hizmet binaları açıldı

Vali Süleyman Kamçı, Develi ve Yahyalı ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü yeni hizmet binalarının açılış törenlerine katıldı.

Vali Kamçı, programı kapsamında ilk olarak Develi ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Açılış törenine Vali Kamçı’nın yanı sıra, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Kamçı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İlçenin gıda, tarım ve hayvancılık hizmetlerini daha iyi koşullarda yerine getirebilmek için 1 milyon 148 bin TL yatırım ile inşa edilen yeni hizmet binasının hizmete açıldığını ifade ederek, yeni hizmet binasının ilçeye ve ilimize hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 50 personelle hizmet verecek olan yeni binasının, günümüzün şartlarına uygun olarak birçok özelliği, donanımı ve teknolojiyi ihtiva ettiğini ifade eden Vali Kamçı, “Dünyamızın hızla kirlendiği, verimli tarım alanlarının ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde, tarım ve hayvancılık ülkeler için stratejik bir sektör haline gelmiştir. Bu kapsamda ilimizde sağlıklı gıdaların üretimini gerçekleştirmek, çiftçilerimizi bilgilendirilmek ve desteklemek adına, modern hizmet binamızda verilecek hizmetlerin önemli katkısı olacaktır.” dedi.

Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta önemli işlere imza attığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ve protokol üyeleri yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Develi’deki açılışının ardından Vali Kamçı, Yahyalı ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Açılış törenine, Vali Kamçı, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Yahyalı Kaymakam Vekili Murat Duru, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, yeni hizmet binası ile ilçe ekonomisi için son derece önemli olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürüten çiftçilere ve üreticilere daha modern koşullarda hizmet verme imkanına kavuşmuş olunacağını ifade ederek, hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Yaklaşık 1400 metrekare kapalı alan üzerine, 1 milyon 128 bin TL harcama yapılarak inşa edilen bina içerisinde, hizmet birimlerinin yanı sıra laboratuvar, soğuk hava deposu ve toplantı odası gibi birçok ihtiyaca yönelik bölümlerin yer aldığını ifade eden Vali Kamçı, yeni hizmet binası ile İlçe Müdürlüğünün sorumluluk alnında bulunan 5 bin çiftçiye daha iyi standartlarda hizmet vermenin gayreti içerisinde olunacağını belirtti.

Vali Kamçı ve protokol üyeleri yeni hizmet binasının açılışını yaptıktan sonra binada incelemelerde bulundu.

Vali Kamçı, Yahyalı programının ardından Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Lisesinin atölye açılışını yaptı. Atölyede incelemelerde bulunan Vali Kamçı, atölyenin okula hayırlı olmasını diledi.