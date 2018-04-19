Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tuğrul’dan Şarkikaraağaç’a potansiyel artırma ziyareti

GTH Isparta İl Müdürü Mehmet Tuğrul, Şarkikaraağaç’a yaptığı ziyarette yerel yöneticilerle bir araya geldikten sonra, ilçe merkezi, kasaba ve köylerde tarım ve hayvancılık konusunda çiftçileri dinleyerek, görüş alışverişinde bulundu.

Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTH) İl Müdürü Mehmet Tuğrul Şarkikaraağaç ilçesi ve köylerinde çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, çözüm yolları ve yapılması gereken eksiklikler konusunda çiftçilerden bilgi aldı.

GTH İl Müdürü Mehmet Tuğrul, yaptığı çalışmalar kapsamında ilk olarak Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Çarıksaraylar Kasabası Belediye Başkanı Özcan Turhan, Çiçekpınar Kasabası Belediye Başkanı Derviş Açar ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Selçuk Gökmen’i ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında, ilçedeki tarım ve hayvancılığın değerlendirildiği belirtilirken, yerel yöneticilerle bilgi alış verişinde bulunulduğu belirtildi. İl Müdürü Mehmet Tuğrul, çalışmaları çerevesinde ayrıca ilçeye bağlı Kıyakdede, Yassıbel, Karayaka, Yeniköy, Armutlu, Çeltek ve Ördekçi Köyü’nü de ziyaret etti.

“Mevcut potansiyelimizi daha iyi seviyelere çıkaracağız”

Yapılan ziyaretlerde çiftçiler ile bir araya gelen İl Müdürü Tuğrul, tarım ve hayvancılık ve destekleme konuları ile ilgili çiftçilerin taleplerini dinleyip, çözüm önerileri hakkında bilgi alış verişinde bulunarak, “Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da yetiştiricilerimizle birlikte hareket ederek, mevcut potansiyelimizi daha iyi seviyelere çıkaracağız” dedi.