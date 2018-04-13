Isparta'da gümrük kaçağı sigaraları gıda ve deterjan kutularına sakladığı öne sürülen İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir ilçesinde İran plakalı gıda ve deterjan yüklü 4 tırda arama yaptı. Tırların çekici ve dorselerinde, gıda ve deterjan kutularına gizlenmiş 558 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran uyruklu 4 şüpheli "gümrük kaçakçılığı"ndan gözaltına alındı.