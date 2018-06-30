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Gıda zehirlenmelerine karşı 200 çeşit ürününü ve müşterilerini sigortalatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 20 yıldır unlu mamuller işletmeciliği yapan Durmuş Dilli (45), 200 çeşit ürününü ve müşterilerini işletmesinde yaşanabilecek herhangi bir kaza ya da gıda zehirlenmesine karşı sigortalatıyor.

Gıda zehirlenmelerine karşı 200 çeşit ürününü ve müşterilerini sigortalatıyor

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 20 yıldır unlu mamuller işletmeciliği yapan Durmuş Dilli (45), 200 çeşit ürününü ve müşterilerini işletmesinde yaşanabilecek herhangi bir kaza ya da gıda zehirlenmesine karşı sigortalatıyor.
Merkez Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan unlu mamuller işletmesinde 5 yıldır tüm ürünlerini sigortalattığını söyleyen Durmuş Dilli, "20 yıldır unlu mamuller sektöründeyim. 8 yılım da şu an hizmet verdiğimiz yerde geçti. Son 5 yıldır sektörde bir ilke imza atmak amacıyla 200'e yakın ürünümü kasko ve sigorta yaptım. Yalnızca ürünlerimiz değil, müşterilerimizi de sigortalıyoruz. İşletmemizden içeri girdikleri andan itibaren tüm müşterilerimiz sigortalı oluyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Tüm bunlar sayesinde evime gittiğim de rahat bir uyku uyuyorum" diye konuştu.
Kayseri'de unlu mamuller sektöründe ürünlerine kasko yapan, ilk ve tek firma olduğunu öne süren Dilli, "Unlu mamuller sektöründe Kayseri'de bir yenilik getirdik. Yaptığımız sigortalama sistemi Kayseri'de ilk ve tek diyebilirim. Hatta, Türkiye'de de bizden başka yapan yok. Sektörde kendimizi garanti altına alalım dedik. Herkes yaş pasta yapıyor, baklava yapıyor. Biz de bütün ürünlerimizi sigortalı yaptık. Burada önceliğimiz insan sağlığı. Her ürünümüz kaskolu ve sigortalıdır. Ürünlerimizin hepsi bakanlık izniyle ürettiğimiz ürünlerdir. Ürünlerimizin hepsi analize gider. Müşterilerimiz de şaşırıyor. Yaş pasta çabuk bozulan bir üründür. En babası, 2 gün gider. Sigorta şirketleri dahi şaşırdı. 'Sen bu riski nasıl alıyorsun?' dediler" ifadelerini kullandı.
Ürünlerini sigortalamasına rağmen herhangi bir gıda zehirlenmesi olayına rastlamadığına da vurgu yapan Dilli, "8 yıldır herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlamadık. Ama insanlara değer verip, ürünlerime güvendiğim için sigorta yaptırmaktan çekinmedim. İnsanları seviyorum. Müşterilerim de benim ticaret hanemi seviyorlar" dedi.
Sigortanın nasıl devreye girdiğini de söyleyen Dilli, “Eğer biri benim ürünümden zehirlendiğini ispat ederse, ki bunu test sonuçlarından öğrenebiliriz. Biz bu kişinin maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gıda zehirlenmelerine karşı 200 çeşit ürününü ve müşterilerini sigortalatıyorGıda zehirlenmelerine karşı 200 çeşit ürününü ve müşterilerini sigortalatıyorGıda zehirlenmelerine karşı 200 çeşit ürününü ve müşterilerini sigortalatıyor

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