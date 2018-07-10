Giden ormanların yerine 'bereket ormanları' geldi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde geçen yıl çıkan, ilçe tarihinin en büyük orman yangınında, 1000 hektar orman ile 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. 67 saatte kontrol altına alınabilen yangın sonrası ekipler, ağaçlandırma çalışması için seferber oldu. Bölgeye yaklaşık 800 bin kızılçam ile çeşitli meyve fidanları dikilirken, bal ormanları oluşturuldu.

Kentin en gür ormanlarının bulunduğu, 'İzmir'in akciğerleri' Menderes bölgesinde, 1 Temmuz 2017 tarihinde yangın çıktı. Ormanlıkta bırakılan kırık cam şişenin parçasının sıcakta mercek görevi görmesiyle yangının çıktığı anlaşıldı. Kente içme suyunun sağlandığı Tahtalı Barajı'nın havzasında kalan yemyeşil alan, yerini kapkara görüntüye bıraktı. Doğal hayatın büyük zarar gördüğü yangında, 1000 hektar orman ile 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. Bölgede başta zeytin, badem ve armut ağaçlarının bulunduğu 200 dönüm zirai arazinin zarar gördüğü tespit edildi. Arıca süs bitkileri üretiminin de yapıldığı bölgede bir sera kül oldu. Yangında traktör ve minibüs ile tarımda kullanılan ekipman da küle döndü. Yangın nedeniyle çok sayıda arı kovanı zarar görürken, arılar ise telef oldu. Yangının tamamen söndürülmesinden sonra ağaçlandırma çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlandı.

BÖLGEDE SEFERBERLİK

Yangın çıkan bölgede orman ekipleri, seferberlik ilan etti. Alevlerin sardığı alandaki yanan ağaçlar, kesilip, buradan taşındı. Toprak, yangının kötü etkilerinden tamamen temizlendi. Yeni araştırmalar sonrası bilimsel çalışmalarla incelenen arazinin yapısına göre, teraslamalar yapıldı. Nisan ayında, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle bölgeye kurulacak 'bereket ormanları'nın ilk fidanları dikildi. Bölgede tamamlanan çalışmalar sonrası 580 bin kızılçam, 120 bin kara selvi, 20 bin dut ile yabani elma, badem, ceviz, akasya, defne, akağaç ve katalpa dikildi. Yine bölgede 300 dekarlık alanda bal ormanı kuruldu. Bu alana da en lezzetli balların yapılması için toplam 63 bin 400 lavanta ve kekik ile yabani elma, dut, biberiye, badem, akasya, ahlat, iğde fidanı dikildi.

DRONE İLE ÇALMIŞMALAR KAYDEDİLDİ

Öte yandan yapılan bu çalışmaların tüm aşamaları, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kayda alındı. Yerden alınan görüntülerin yanı sıra drone ile havadan kaybedilen görüntüler, hem çalışma yapılan alanın büyüklüğünü hem de hummalı çalışmaları gözler önüne serdi.