HABER

Gilad Atzmon, konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

Gilad Atzmon, konser verdi

İSTANBUL (AA) - Ünlü İngiliz caz müzisyeni, yazar ve tanınmış Filistin aktivistlerinden Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi.

İsrail doğumlu sanatçı, "Baba Konser" serisi kapsamında Kadıköy'deki Baba Sahne'de müzikseverlerle buluştu.

Türkiye'de bulunduğu için memnuniyetini dile getiren sanatçı, "Gaza Mon Amour" (Aşkım Gazze) adlı şarkısıyla başladığı konserde, "Bu şarkı açıkçası benim için çok önemli. Yeryüzünün en cesur halkı için söyleyeceğiz. Filistin halkından bahsediyorum." diye konuştu.

"In a Sentimental Mood" ile "The Romantic Church" adlı şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayan sanatçıya, davulda Volkan Öktem, piyanoda Serkan Özyılmaz, bas gitarda Alp Ersönmez, gitarda Sarp Maden eşlik etti.

Gilad Atzmon, Kudüs'teki Rubin Müzik Akademisi'nde Caz ve Beste Bölümü'nde eğitim aldı. Exile (Sürgün) adlı albümü, BBC tarafından 2003'ün müzik albümü seçilen sanatçı, kariyeri boyunca 12 albüme imza attı.

Saksafonun yanı sıra klarnet ve farklı yerel sesli çalgılar da çalabilen Atzmon, eserlerinde siyasi temalar ile Ortadoğu müziğine yer verdi.

Sanatçının, "Kafası Karışıklar için Kılavuz" ile "Tek ve Biricik Aşkım" adlı romanları 24 dile çevrilirken, 2011'de yayınlanan "Göçebe Kimlik" kitabı ise 11 dilde yayımlanmıştı.

Gece yarısı korkutan deprem!Gece yarısı korkutan deprem!
Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
Son ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranlarıSon ankette bomba sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gilad Atzmon israil konser Müzik

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Yatakta fethedilen ülke yok

İlber Ortaylı: Yatakta fethedilen ülke yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar

CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar

Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Karaman'da 8 ilkokul öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

Bahçeli: Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.