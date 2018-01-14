HABER

Gine Bissau'da başbakan görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 02:54 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da başbakanın görevden alındığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Joze Mario Vaz, Kasım 2016'dan beri başbakanlık görevini yürüten Umaru Sissoko'yu görevden aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 16 Aralık'ta ülkede mutabakatla belirlenmiş bir başbakanın göreve getirilmesi için 30 gün süre tanımıştı. Bu süre yarın doluyor.

- Gine-Bissau'daki siyasi kriz

Gine ve Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC) üyesi Vaz, 2014'teki devlet başkanlığı seçimini kazanarak göreve gelmişti.

Devlet Başkanı Vaz ile dönemin Başbakanı Domingos Simoes Pereira arasında 2015 yılındaki sürtüşme, Vaz'ın "ülkede siyasi kriz çıkararak hükümeti dağıtmakla" suçladığı Pereira'yı görevden almasıyla sonuçlanmıştı.

Vaz, PAIGC lideri olan Pereira'nın yerine partiden Baciro Dja'yı getirmişti.

Parlamentonun büyük çoğunluğunu oluşturan PAIGC, Dja'nın başbakanlığı kararının konsensus ile alınmadığı gerekçesiyle Vaz'a itiraz etmişti.

Taraflar, komşu ülke Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'de 14 Ekim 2016'da imzalanan anlaşmayla başbakanların mutabakatla belirlenmesini kararlaştırmıştı.

Anlaşmanın ardından Dja'yı görevinden alan Vaz, Sissoko'yu başbakan tayin etmişti. Ancak PAIGC, Sissoko'nun da konsensus olmadan atandığını açıklamıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.