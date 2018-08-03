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Gine Körfezi korsan saldırıların hedefinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

2018'in ilk yarısında Nijeryalı korsanlar tarafından gemilere düzenlenen saldırılarda 35 gemici kaçırıldı

Nijeryalı korsanlar tarafından Gine Körfezi'nde ticaret ve balıkçı gemilerine düzenlenen saldırılarda bu yılın ilk yarısında 35 gemicinin kaçırıldığı açıklandı.

İngiltere merkezli güvenlik şirketi EOS Risk Group'un verilerine göre, Nijerya, Benin, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin sahillerini kapsayan Gine Körfezi'nde yılın ilk 6 ayında Nijeryalı korsanlar tarafından gemilere düzenlenen saldırılarda 35 gemici kaçırıldı.

EOS Risk Group adına açıklama yapan Jake Longworth, 2018'in ilk altı ayında Nijerya'nın "dünyadaki korsanlık faaliyetlerinin merkez üssü olarak kalmaya devam ettiğini" belirtti.

Korsanlık saldırıları nedeniyle petrol tankerlerinin de risk altında olduğu vurgulayan güvenlik şirketi, saldırıların Nijerya sahilleri ile birlikte komşu ülkeler Gana ve Benin sahillerinde de yaşanmaya başlandığına dikkati çekti.

- Saldırıların çoğu Nijerya'nın petrol bölgesinde

EOS Risk Group'un verilerinde, Gine Körfezi'ndeki saldırıların çoğunun Nijerya'nın petrol bölgesi olan Nijer Delta bölgesinde yaşandığı kaydedildi. Longworth, bununla ilgili "Gine Körfezi'ndeki korsan saldırıların yüzde 95'i Nijerya'nın petrol merkezi Nijer Delta bölgesindeki Boony Adası çevresinde yaşanmaktadır. Korsanlar bu bölgede fidye için denizcileri kaçırmakta ve bu anlamda ülkenin petrol bölgesi korsan saldırıların merkezi konumundadır." açıklamasında bulundu.

- 6 yıl aradan sonra Benin'de korsan saldırılar

Ayrıca, Nijerya'nın batı komşusu Benin'de 2012-2018 arasında korsan saldırılar yaşanmamış olmasına rağmen, bu yılın ilk altı ayında yedi saldırı düzenlendiği vurgulandı.

Nijeryalı korsanların kendi karasularından çıkarak diğer ülkelerde de saldırı düzenlediği ifade edilirken, Gana'da nisan ayındaki iki korsan saldırıda beş denizcinin kaçırıldığı aktarıldı.

Nijerya hükümeti korsan saldırılara karşı farklı alanlarda güvenlik önlemleri alırken, son olarak özel denizcilik güvenlik hizmetleri için Homeland Services ile anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fidye Gine körfezi korsan

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