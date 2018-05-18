Gine'de başbakan ve hükümeti istifa etti

Batı Afrika ülkesi Gine'de Başbakan Mamady Youla ve hükümet üyeleri, ülkedeki siyasi krizi gerekçe göstererek istifa kararı aldı.

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kiridi Bangoura, yaptığı basın açıklamasında Başbakan Youla ve hükümet üyelerinin ülkenin içinden geçtiği siyasi krizden kurtulmak için istifaya karar verdiğini ve istifa dilekçelerinin Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye sunulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Conde'nin hükümetin istifasını kabul ettiği ancak yeni hükümet kuruluncaya kadar Youla ve ekibinin resmi görevlerine devam etmelerini istediği belirtildi.

Öğretmen sendikalarının maaşların arttırılması için 8 Mart'ta başlattığı grev ve muhalefetin 2 Şubat yerel seçim sonuçlarına itirazlarını dikkate alan Conde, hükümette değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Conde, muhalefetin isteklerinin de dikkate alınacağını söylemişti.

