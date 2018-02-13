Gine'de seçim sonrası protestolar

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde 4 Şubat'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından yapılan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gine basınındaki haberlere göre, seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden muhalefet yanlıları sokaklarda gösterilerini sürdürüyor.

Bazı yolları barikat kurarak kapatan, araçları ve dükkanları ateşe veren protestoculara polis müdahalede bulundu.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı iddia edilen olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti.

Gine hükümeti, protestoculara gösterilerini sonlandırmaları çağrısı yaptı.

Ayrıca, bazı eğitim sendikaları pazartesiden itibaren ülke genelinde sınırsız bir grev başlattı. Hükümet ise bu grevin yasal olmadığını iddia ediyor.