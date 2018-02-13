HABER

Gine'de seçim sonrası protestolar

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 03:05 | Son Güncelleme

Ülkede 4 Şubat'taki yerel seçimlerin ardından gerçekleştirilen gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde 4 Şubat'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından yapılan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gine basınındaki haberlere göre, seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden muhalefet yanlıları sokaklarda gösterilerini sürdürüyor.

Bazı yolları barikat kurarak kapatan, araçları ve dükkanları ateşe veren protestoculara polis müdahalede bulundu.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı iddia edilen olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti.

Gine hükümeti, protestoculara gösterilerini sonlandırmaları çağrısı yaptı.

Ayrıca, bazı eğitim sendikaları pazartesiden itibaren ülke genelinde sınırsız bir grev başlattı. Hükümet ise bu grevin yasal olmadığını iddia ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gine müdahale protesto seçim

En Çok Okunan Haberler

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Ahmet Arslan Doğu Ekspresiyle yolculuk yaptı

Bakan Ahmet Arslan Doğu Ekspresiyle yolculuk yaptı

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezine solucan gübresi tesisi kuruldu

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezine solucan gübresi tesisi kuruldu

Efeler Belediyesi Erciyesi’in zirvesine çıktı

Efeler Belediyesi Erciyesi’in zirvesine çıktı

AK Parti’li Savaş, yeni torba yasa hakkında bilgi verdi

AK Parti’li Savaş, yeni torba yasa hakkında bilgi verdi

ERÜ ‘Patentle Türkiye’ Yarışması’na en çok başvuru yapan 3. üniversite oldu

ERÜ ‘Patentle Türkiye’ Yarışması’na en çok başvuru yapan 3. üniversite oldu

Karakelle "13 Şubat Erzincanlının tarihe not düştüğü gündür"

Karakelle "13 Şubat Erzincanlının tarihe not düştüğü gündür"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.