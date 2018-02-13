Gine'de seçim sonrası protestolar

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde 4 Şubat'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından yapılan gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirdi.
Gine basınındaki haberlere göre, seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden muhalefet yanlıları sokaklarda gösterilerini sürdürüyor.
Bazı yolları barikat kurarak kapatan, araçları ve dükkanları ateşe veren protestoculara polis müdahalede bulundu.
Güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığı iddia edilen olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti.
Gine hükümeti, protestoculara gösterilerini sonlandırmaları çağrısı yaptı.
Ayrıca, bazı eğitim sendikaları pazartesiden itibaren ülke genelinde sınırsız bir grev başlattı. Hükümet ise bu grevin yasal olmadığını iddia ediyor.
Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı
Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı
Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti
İsrail, 'Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüştük' dedi, Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi
Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
Whatsapp'ta yürüyeyim derken rezil oldular
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum