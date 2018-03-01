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Girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan kedi telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir elektrik trafosuna giren sokak kedisi, akıma kapılarak telef oldu.

Girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan kedi telef oldu

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir elektrik trafosuna giren sokak kedisi, akıma kapılarak telef oldu.
Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Mektep Sokak'taki elektrik trafosunda meydana geldi. Sabah saatlerinde işe giden bir kişi, trafoda kedi ölüsü olduğunu gördü. Bu kişi, DEDAŞ'ı arayarak durumu bildirdi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, akıma kapılarak telef olduğunu belirledikleri kediyi trafodan çıkardı.

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Girdiği elektrik trafosunda akıma kapılan kedi telef olduGirdiği elektrik trafosunda akıma kapılan kedi telef oldu

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