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Giresun'da heyelanlı sahada ölümü göze alarak yaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 10:48 | Son Güncelleme

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Mahallesine bağlı Karşıyaka mevkiinde yaşanan heyelanlar ve sonrasında oluşan bir insanın içine girebildiği yarıklar büyük tehdit oluşturuyor.

Giresun'da heyelanlı sahada ölümü göze alarak yaşıyorlar

Giresun'da 25 hanede yaşayan 80 civarındaki nüfus evlerini terk etmemekte direniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kanalıyla heyelanlı sahalarda yaşayanlar için yaptırılan afet konutlarına rağmen vatandaşlar adeta ölümü göze alarak evlerinden ayrılmıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Vekili Dursun Biber, bölgenin 20 yılı aşkın süredir çeşitli dönemlerde heyelanlara maruz kaldığını hatırlattı. AFAD tarafından heyelanlı mahalledeki vatandaşlar için daha güvenli bir yerde evler yapıldığını ancak buna rağmen hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan yöre halkının evlerini terk etmemekte direndiğini ifade eden Biber "Avutmuş mahallemizin Karşıyaka semti 20 yılı aşkın süredir heyelana maruz kalıyor. Burada 25 hanede yaklaşık 80 nüfus yaşıyor. Bu nüfusun neredeyse tamamı yaşlı ve çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşanlar. Her şeye rağmen bu köyde yaşamayı sürdürüyorlar. Yeraltı suları nedeniyle arazi devamlı kayıyor. Evler yıkılıyor, çatlıyor ama yine de köylüler evlerini terk etmiyorlar" dedi.

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"ÇARESİZLİKTEN KORKUYLA YAŞAMAYA ALIŞTIK"

Mahalle sakinlerinden Sertap Çatal ise yaptığı açıklamada “Bir şey söylemeye gerek yok, bütün evlerin hali ortada görünüyor” demesine rağmen evinden ayrılmamasının nedenini ise çaresizlik olarak dile getiriyor.

Çatal "Köyümüzde benim evim dahil bütün evler çatlamış, duvarlar eğilmiş durumda. Korkuyoruz ama yaşamaya da devam ediyoruz. Çünkü bağımız, bahçemiz hayvanlarımız hep bu köyde. Şehre gidecek olsak bir evin olmuş ne olacak, nasıl boğazımızı bakacağız onca nüfusla? Burada hayvanlarımız var, tarlamız var, geçimimiz burada olduğu için çaresiz korkuyla yaşamaya alıştık” diye konuştu.

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"7 EVİ YIKILDI, YAPTIRDIĞI 8. EV DE YIKILMAK ÜZERE"

Köyde yaptığı 7 evin de heyelan nedeniyle yıkılmasına rağmen 8. evini yapıp yaşamayı sürdüren İlhami Çatal ise “Köydeki evler babamızın üzerine kayıtlı olduğu için babamız adına AFAD bir ev yapmış ama biz dört kardeşiz bir evde kaç kişi kalacak, kaç göç yaşayacak? Mecburen çiftçilik yaparak bizler köyde kalıyoruz. Bugüne kadar 7 ev yaptık yıkıldı, 8. evimizi yaptık o da daha yeni olmasına rağmen çatlamaya duvarları yamulmaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Çatlayan yerleri sıvalarla kapatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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