Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Edinilen bilgiye göre, Giresun-Trabzon istikametinde seyreden Adem Günday yönetimindeki 53 AE 788 plakalı LPG yüklü tanker, Espiye ilçesi Sakarya köyü Arıdurak Tüneli çıkışında kaza yaptı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tankerde gaz kaçağı meydana geldiğinden dolayı patlama riskine karşı Karadeniz sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tankere köpüklü su sıkarak müdahale ederken yaklaşık 1 saattir trafiğe kapalı tutulan yolun açılması için tankerde ki gazın bitmesi bekleniyor. (İHA)
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