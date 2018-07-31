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Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Giresun'da LPG yüklü tankerin kaza yapması sonucu Karadeniz sahil yolu trafiğe kapandı. Tankerde gaz kaçağı meydana geldi. Ekipler patlama riskine karşı tankerdeki gaz bitene kadar köpüklü su sıkarak müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Giresun-Trabzon istikametinde seyreden Adem Günday yönetimindeki 53 AE 788 plakalı LPG yüklü tanker, Espiye ilçesi Sakarya köyü Arıdurak Tüneli çıkışında kaza yaptı.

TANKERDE GAZ KAÇAĞI VAR

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tankerde gaz kaçağı meydana geldiğinden dolayı patlama riskine karşı Karadeniz sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

TANKERDEKİ GAZ BİTENE KADAR KÖPÜK SIKILIYOR

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tankere köpüklü su sıkarak müdahale ederken yaklaşık 1 saattir trafiğe kapalı tutulan yolun açılması için tankerde ki gazın bitmesi bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
giresun tanker LPG Kaza

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