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Giresun'da öldürülen teröristteki sarı eldivenin sırrı çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz yapılanmasının arasında yer alan ve geçen yıl Maçka'daki saldırıda Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden grupta yer aldığı belirtilen teröristin elindeki sarı eldivenin sırrı çözüldü. Teröristlerin, bölgedeki fotokapanlara yakalanmamak için sık ağaçlar ve dikenli bitkilerle kaplı yollardan ilerlediği, ellerini dikenlerden korumak için de eldiven taktığı bildirildi.

Giresun'da, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, önceki gün Güce ilçesi kırsalında PKK'lı 2 teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, teröristler etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 uzun namlulu silah, 4 el bombası ve el yapımı patlayıcı düzeneğinin yanı sıra gece görüş dürbünü ele geçirildi.

Öldürülen teröristlerin, PKK'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumlusu 'Sorej' kod adlı Barış Coşkun ile 'Berhudan’ kod adlı Bedrettin Çeliker isimli teröristler olduğu saptandı. Teröristlerden Barış Coşkun’un, İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde Gri kategoride olduğu açıklandı. Ayrıca 2 teröristin geçen yıl 11 Ağustos'ta Maçka'da bir evden erzak çalan teröristlerin yerini gösteren Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden gruptan olduğunu belirtildi.

DEŞİFRE OLDULAR

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise örgütün Karadeniz yapılanmasına ilişkin bazı önemli bilgilerin ele geçirildiği belirtildi. Şu an bölgede bulunan 8 kişilik terörist grubun başında ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ve ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın bulunduğu saptandı.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Çatışmanın ardından bölgeden çıkmaya çalıştıkları belirlenen diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Trabzon, Gümüşhane ve Giresun üçgeninde operasyon başlatıldı. Operasyonlar, teröristlerin öldürüldüğü Giresun'un Güce ilçesi ile çevre ilçe kırsallarında yoğunlaştı. Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara askeri helikopterler de havadan destek veriyor. Ayrıca bölgeye Ankara’dan da jandarmanın en seçkin birliği olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekipleri sevk edildi. Operasyonlarda, insansız hava araçlarının (İHA) da kullandığı bildirildi.

SAYILARI AZALDI

Son dönemde aralıksız süren operasyonlarla zor durumda kalan teröristlerden bazılarının teslim olması, bazılarının da etkisiz hale getirilmesinin örgütte paniğe neden olduğu ifade edildi. Bölgede sıkışan teröristlerin yaşadığı korku da telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsizden yardım talebinde bulunan teröristlerin, hareket kabiliyetinin azaldığı bölgeden çıkabilmek için alan aradıkları belirtildi.

SARI ELDİVENİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

27 Nisan'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatının izlenmesi amacıyla kurulan fotokapana yakalandığı belirlenen öldürülen teröristlerden birinin elindeki sarı eldivenin sırrı da çözüldü. Teröristlerin kırsalda fotokapanlara yakalanmamak için sık ağaçlar ve dikenli bitkilerin olduğu yolları kullandığı kaydedildi. Bu bölgelerden geçerken, dikenlerden zarar görmemek için teröristlerin eldiven taktığı ifade edildi.

FOTOKAPAN KABUSLARI OLDU

Bölgede yaban hayvanlarını görüntülemek amacıyla yerleştirilen fotokapanların, terörle mücadelede de büyük fayda sağladığı bildirildi. Zaman zaman teröristleri de görüntüleyen fotokapanların, mevcut sayının artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz PKK eren bülbül

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