Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için Tunceli ve Diyarbakır’dan kalkan Kobra Helikopterleri bölgedeki operasyonlara destek vermesi beklenirken, bugün bölgede yaşayan vatandaşlar ise olası bir hava harekatı için ‘ormanlık arazilere gitmemeleri, evlerinden çıkmamaları’ yönünde uyarıldı.

Bölgede ise yayla sakinleri biran önce operasyonların sonuçlanmasını ve artık rahat bir nefes almak istediklerini dile getirirken, yayla sakinlerinden Bilal Kaplan, “Yetkililerimize duyurmak istiyoruz biran önce operasyon olmasını istiyoruz, bizi de bu sıkıntıdan kurtarmalarını istiyoruz. Artık terörün bitmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka yayla sakini Şaban Kaplan ise “Bu olay biran önce temize çıkmasını istiyoruz. Helikopterler gelecekti bize ‘evden çıkmayın, ormanlık alana girmeyin’ uyarısında bulundular. Şehidimiz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

İHA

