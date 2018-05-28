HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Giresun'da teröristlerle sıcak çatışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 02:27 | Son Güncelleme

Giresun'un Güce ilçesinde akşam saatlerinde bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında sıcak çatışma çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Giyimli mahallesine bağlı Şaban Kalesi mevkiinde JÖAK Timleri ile bir grup terörist arasında sıcak çatışma çıktı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından terörist grup havanın kararması ile bölgeden uzaklaşmaya çalışırken timler terörist grubu takibe aldı. Çatışmanın ilçe merkezine 3-4 km mesafede meydana geldiği öğrenilirken, bölgede operasyonların sürdüğü ve terörist grubu takip için bölgeye takviye ekip sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan Güce İlçe Jandarma Karakolu'na teröristlerce 26 Eylül 2015 tarihinde taciz ateşi açılmış ve açılan ateş sonucu seken kurşunlardan karakola 100 metre uzaklıktaki bir okulun bahçesinde yapılan düğüne katılan 4 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin yine ilçe merkezine yönelik bir saldırı hazırlığında oldukları ancak bölgede bir süredir görev yapan JÖAK Timleri'nin buna fırsat vermediği bildirildi.

(İHA)

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Kazara vurulan astsubay şehit oldu!Kazara vurulan astsubay şehit oldu!
Kazara vurulan astsubay şehit olduKazara vurulan astsubay şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun PKK çatışma

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Survivor'daki o yarışmacıyla ilgili bomba itiraf! 'İnisiyatif kullandım'

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.