Giresun'da yağışlar heyelana neden oldu! Yol saatlerce kapandı, trafik durdu

Giresun'un Espiye ilçesinde yola gelen heyelan ve şiddetli yağış nedeniyle ulaşım Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon istikametinde durdu.

YOLDA HEYELAN



İHA'nın haberine göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun-Espiye arasındaki bölümde şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde itibaren yolda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken, öğle saatlerinde Espiye tüneli mevkiinde yola gelen heyelan nedeniyle yol Giresun-Trabzon istikametinde durdu. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

YOL 2.5 SAAT KAPANDI



Yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan ve kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu temizlenerek ulaşıma açıldı.

Düzköyaltı mevkisinde ise ulaşım tek şeritten sağlandı.



