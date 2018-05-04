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Giresun merkezli 22 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 23:50 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 3'ü tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Giresun merkezli 22 ilde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 21'i muvazzaf asker 29 personelden 27'sinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyede cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3 muvazzaf asker tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 12 kişinin de bulunduğu diğer 24 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişinin de Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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