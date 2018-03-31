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Giresun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

Giresun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu’nda mevcut başkan İbrahim Çeltik güven tazeledi.Genel kurul toplantısı, açılış ve yoklamanın yapılması ile başladı.

Giresun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu’nda mevcut başkan İbrahim Çeltik güven tazeledi.
Genel kurul toplantısı, açılış ve yoklamanın yapılması ile başladı. Yoklama sonrasında oluşturulan divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara yaptı. Yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetim kurulu raporlarının okunarak kabul edildiği toplantıda, raporların okunmasının ardından yönetim ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası, yeni dönem çalışma programı içinde yer alacak olan eğitim, teorik, pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesinin kabulü yapıldı.
Son olarak ise Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Giresun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na kayıtlı bin 48 üyeden genel kurula katılan 804 kişi oy kullandı. Yapılan kapalı zarf usulü seçim sonrasında İbrahim Çeltik 305 oy ile yeniden başkan seçilirken, Yusuf Karadeniz, 210 ve Mustafa Külekçi 284 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

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