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Giresun Ticaret Borsası Başkanlığını Yaşar İbaş kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

3 adayın yarıştığı Giresun Ticaret Borsası (GTB) seçimlerinde Yaşar İbaş oyların çoğunluğunu alarak başkanlığa seçildi.Mevcut Başkan Temel Yanıkoğlu’nun adaylığını koymadığı seçimde Harun Aydın, Yaşar İbaş, Halil Ak’ın listeleri yarıştı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanlığını Yaşar İbaş kazandı

3 adayın yarıştığı Giresun Ticaret Borsası (GTB) seçimlerinde Yaşar İbaş oyların çoğunluğunu alarak başkanlığa seçildi.
Mevcut Başkan Temel Yanıkoğlu’nun adaylığını koymadığı seçimde Harun Aydın, Yaşar İbaş, Halil Ak’ın listeleri yarıştı. Saat 10.00’da başlayan seçimler 17.00’da sona erdi. girdiği seçimlerin sonucunda Giresun Ticaret Borsasının yeni başkanı Yaşar İbaş oldu.

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