Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yaşmaklı Bölgesi Kavraz mevkii Kavaklıbel Yaylası’nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri yaylada 4 gün önce bir evden erzak çalan terörist grupla karşılaştı.

ORMANLIK ALANA KAÇTILAR

Askerin açtığı il ateş sonrası havanın kararmasında da faydalanan PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

ASKERLER TERÖRİST GRUBU TESPİT ETTİ

Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel ise olaya ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, “Yaşmaklı bölgesinde 4 gün önce bir eve girilmişti. Bunun üzerine operasyonlar devam ediyordu. Bu akşam da Kavraz mevkii Kavaklıbel Yaylası'nda askerlerimiz terörist grubu görüyor ve ateş ediyor. Havanın da kararmasıyla ormanlık alana kaçıyorlar. Yarın inşallah bölgede arama tarama faaliyeti yapılacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

