Giresun Üniversitesi kuruluşunu kutladı

Giresun Üniversitesi’nin 12. kuruluş yıldönümü, yoğun katılımla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Güre yerleşkesi rektörlük binası önünde Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlama programı, Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonundaki etkinliklerle devam etti. Etkinlikler Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Abdullah Mürşit Gürel, Rize Üniversitesi Rektörü Yrd. Prof. Dr. Ali Bilgin, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Muhammet Ali Taşkın, ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitemiz akademik-idari personeli ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. GRÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vasıf Hasanoğlu ve Dr. Öğr. Üy. Halis Gürkan Kırankaya’nın hazırladığı müzik dinletisi salondan büyük beğeni toplarken, programın devamında üniversitede bu yıl göreve başlayan ve bir üst akademik unvanı almaya hak kazanan öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni düzenlendi. Daha sonra konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun konuşmasına Giresun Üniversitesinin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli olmak üzere, valilere, milletvekillerine, belediye başkanlarına, hayırsever iş adamları ve vatandaşlara teşekkür ederek başladı. Giresun Üniversitesi’nin devlet üniversiteleri arasında başarı sıralamasının yükseldiğini ifade eden Rektör Coşkun, “Üniversitelerin akademik teşvik komisyonlarınca onaylanan puanları ile YÖK tarafından yayınlanan öğretim üyesi verilerinin kullanıldığı sıralamaya göre Giresun Üniversitesi, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 108 devlet üniversitesi arasında 32. sırada yer aldı. Eğitim Fakülteleri sıralamasında geçen sene 37. sırada yer alan Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu yıl 20. sırada İİBF sıralamasında 2017 yılında 49. sırada iken 2018 yılında 39. sırada Meslek Yüksek Okulları sıralamasında 2017 yılında 29. sırada iken bu yıl 20. sırada Mühendislik Fakülteleri sıralamasında 2017 yılında 11. sırada yer alan Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bu yıl bir basamak yükselerek 81 devlet üniversitesi mühendislik fakültesi arasında 10. sırada yer almıştır. Bu yükseliş trendinin önümüzdeki yıllarda çok daha yukarılara tırmanacağına dair inancımız tamdır” dedi.

Üniversite’de Hafif Silah Sistemleri Programı açıldı

Üniversitelerin görevinin sadece bilgiyi üretmek değil, onun bir bölümünü sanayinin, ekonominin ve iş dünyasının imkanlarına sunmak olduğunu da kaydeden Rektör Coşkun, “Teoriden pratiğe aktarılan bilgi, yani üretime transfer edilen bilgi, buluş, gelişme, kalkınma ve dünya ile rekabet etmek demektir. Bu anlamda 2016 yılında şehir ve üniversite arasındaki ilişkiyi canlı tutacak bir platform kurduk. Bir tür fahri mütevelli heyeti olarak faaliyet gösteren GÜKİP ilk olarak turizm konusunda çalışmalar yapmayı kararlaştırmıştır. Yine bölgenin önemli sanayi alanlarından biri olan silah sanayinde çalışacak ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla Hafif Silah Sistemleri Programını Teknik Bilimler MYO bünyesinde açtık. Ayrıca bölgemizde Ordu ile birlikte bir teknoloji geliştirme bölgesi (Teknokent) kurma noktasında çalışmaları başlattık. Bu amaçla Bulancak 2. OSB ‘de 10 dönümlük bir arazi Teknokent’e tahsis edildi. Bu süreçte Bakanımız, Valimiz ve 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Giresun Üniversitesinin kuruluşunun 12. sene-i devriyesini kutladığımız bu günde öğretim elemanlarımızdan gençlerimizi daha özgüven sahibi olarak yetiştirmelerini, öğrendiklerini kullanılır hale getirmelerine yardımcı olmalarını istiyorum. Türkiye’mizin dünya ile rekabetinde en önemli kaynağımız olan gençlerimizi dünya ile yarışacak seviyede ufuk sahibi olarak hazırlamalarını rica ediyorum. Devletimizin sağladığı imkanlar her gün daha da artmaktadır. Bu yatırımın bedeli olarak ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefinde Giresun Üniversitesinin de olduğunu göstermeliyiz” şeklinde konuştu.