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Giresun Üniversitesi'nde tarihi rektörlük binası restore edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi'nde tarihi rektörlük binası restore edilecek

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi'nin Sultan 2. Abdülhamit dönemine ait tarihi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları yapılacak.

Rektörlüğün yazılı açıklamasında, Osmanlı döneminden kalma en önemli kültür varlıkları arasında gösterilen, Sultan 2. Abdülhamit zamanında Hükümet Konağı olarak inşa edilen tarihi yapının, zaman içinde aşınma ve yağmur sularının oluşturduğu tahribat nedeniyle, kapsamlı onarıma ihtiyaç duyar hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Rus donanmasının saldırıları sonucu hasar gören ve bugüne kadar çeşitli aralıklarla onarım gören binanın, 17 Mart 2006'dan itibaren rektörlük binası olarak hizmet verdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Binada gerçekleştirilecek kapsamlı onarım çalışmaları için yapılacak projelerin hazırlık süreci ve Trabzon Kültür Varlıkları Kurulundan gerekli onarım izinlerinin alınması zaman alacağından, ilk etapta, basit onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaları takip eden süreçte, kapsamlı onarım ve restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için başlayan etüt çalışmaları hızla devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar sonlandığında, Giresun'un en önemli simgelerinden biri olan bu tarihi yapı, tüm ihtişamıyla Giresun'a ve Giresunlulara hizmet vermeye devam edecektir."

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