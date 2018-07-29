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Giresun Valiliğinden Topal açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Valilik: - "İdari ve adli işlemler derhal başlatılmış, olayı izleyen gün ilk tespitler çerçevesinde polis memuru açığa alınmış, konunun soruşturulması için müfettiş talep edilmiştir"

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, kentte aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın, çıkan arbedede fenalaşarak hayatını kaybetmesi üzerine, idari ve adli işlemlerin başlatıldığını, konunun soruşturulması için müfettiş talep edildiğini bildirdi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Topal'ın, 23 Temmuz tarihinde 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezine başvurduğu, burada çıkan tartışma sonucu "Beyaz Kod" verilerek olay yerine polisin davet edildiği belirtildi.

Merkez içindeki tartışmanın dışarıda da devam etmesiyle hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek, üzüntü verici hadisenin vuku bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hekimlerin şiddete maruz kalmaması hassasiyetiyle beraber merhumun sağlık durumu, yaşı ve şartlarının göz önünde bulundurularak müdahale edilmesi gerekirken olayın bu şekilde cereyan etmesi üzüntümüzü daha da artırmıştır."

"İdari ve adli işlemler derhal başlatılmış, olayı izleyen gün ilk tespitler çerçevesinde polis memuru açığa alınmış, konunun soruşturulması için müfettiş talep edilmiştir. Önleyici bir hizmetin böyle sonuçlanması tüm camiamızı üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyor, idari ve adli açıdan sorumluluklarımızı takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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