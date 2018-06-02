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Giresun’a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) Giresun’un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.

Giresun’a şehit ateşi düştü

İnan KALYONCU/EYNESİL(Giresun),(DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) Giresun’un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonlarda, havan saldırısında Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı İsa Şen acı haberi ilçede esnaf olan şehidin babası Ahmet Ergin’e verdi. Aldığı haberle üzülen baba Ahmet Ergin, yetkililere "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu.
2 AYDIR AFRİN'DEYDİ
Ailede, 3 erkek kardeşten biri olan Ergin’in asıl görev yeri olan Malatya’dan 2 yıl önce geçici görevle Hakkari’nin Çukurca ilçesine gittiği, buradan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev aldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 ay önce Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yürüten Uzman Çavuş Ergin’in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafın paylaşarak 'Türkiye Eynesil’e selamlar' yorumunda bulunmuştu. Ergin’in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Giresun’a şehit ateşi düştüGiresun’a şehit ateşi düştüGiresun’a şehit ateşi düştüGiresun’a şehit ateşi düştü

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