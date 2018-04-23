Giresun’da 2 bin çocukla 23 Nisan korteji

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan yürüyüşüne 2 bin çocuk, aileleri ile birlikte katıldı.

Gazi Caddesi Debboy mevkiinden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda sona erdi. 2 bin çocuğun katıldığı yürüyüşte Belediye Başkanı Kerim Aksu, çocuklar ile beraber yürüyerek 23 Nisan sevincine ortak oldu. Belediye bandosu, palyaçolar öncülüğünde başlayan kortejde çocuklar ellerindeki bayraklar ile yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Belediye Başkanı Kerim Aksu, hiçbir dünya liderinin makamını çocuklara bırakamadığını belirterek, “Bu gelenek bizde yıllardır devam etmektedir. Bizim için, bu ülke için savaşan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Bugün çok güzel bir gün, çocuklarımıza ayıralım istedik, çocuklar bayram tadında bir gün yaşasın istedik ve bugün benimle beraber yürüyen öğrencilerimiz, velilerimiz hepsine teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından Atatürk Meydanı’nda kurulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi.