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Giresun’da 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü konferansı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Giresun’da 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle konferans düzenlendi.Giresun Üniversitesinde “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" nedeniyle Trabzon Meteoroloji 11.

Giresun’da 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü konferansı düzenlendi

Giresun’da 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle konferans düzenlendi.
Giresun Üniversitesinde “23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" nedeniyle Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ve Giresun İl Müdürlüğü tarafından konferans düzenlendi. Konferansa, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulu’nun yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Alay Komutanı Murat Yakın, GRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cin ve öğrenciler katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, “Günlük hayatımızı doğrudan etkileyen ve kolaylaştıran bir yapıya sahip meteoroloji teşkilatımız. Sadece ulaşımla değil günlük yapacağımız açık ve kapalı alan etkinliklerinde, tarımsal ürünün korunması noktasındaki ön ikazlarda gerçekten işimizi oldukça kolaylaştırıyor ve maliyetleri düşürüyor” dedi.
Meteorolojinin maliyetlerin düşürülmesi noktasında gerçekten çok ciddi kolaylıklar sağladığını kaydeden Sarıfakıoğulları, “Ülkemizde yaklaşık 18 radarla bu işi yapıyoruz. Bütün ülkemizi 18 radar vasıtasıyla izliyoruz. Yüzde 95’ler civarında tahminde isabet sağlıyoruz. Bu dünya standartlarının da üzerindedir. Bu nedenle teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Yine bizde 29 noktadan sizlere, yararlanıcılarına bu verileri bu istasyonlar sayesinde kesintisiz olarak aktarıyoruz. Ayrıca internet üzerinden de belli uygulamaları indirerek bu verileri anlık olarak takip edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Konferans öncesi konuşan Meteoroloji Giresun Müdürü Tolgay Çelik ise, “Dünya meteoroloji teşkilatının kurulduğu 1950 yılından sonra alına bir kararla 1961 yılı ile birlikte bugün 23 Mart Dünya Meteoroloji günü olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede belli bir konu seçilerek toplumun farkındalığının arttırılması konusunda etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yılın konusu da hava olaylarına daha hazırlıklı olmak ve iklim değişikliklerine kalıcı çözümler üretmektir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürü Dr. Abdullah Ceylan ‘hava olaylarına daha hazırlıklı olmak ve iklim değişikliklerine kalıcı çözümler üretmek’ konulu sunumunu gerçekleştirildi.

Giresun’da 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü konferansı düzenlendi

Giresun’da 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü konferansı düzenlendi

Giresun’da 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü konferansı düzenlendi

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