Giresun’da 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 98. kuruluşu ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Giresun’da coşkuyla kutlandı.

Gazi Paşa İlkokulunda düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt ile aileler ve çocuklar katıldı. Törende çocuklar tarafından hazırlanan yarışmalar ve halk oyunları gösterisi yapılırken, günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, 23 Nisan’ın Türk milleti için önemine dikkat çekti. Akkurt, “23 Nisan millet olarak zor günler geçirdiğimiz dönmede milli birlik ve beraberlik duygusuyla coşan ve güçlenen milli iradenin temsil edildiği TBMM’nin kuruluşu ile egemen, milli, çağdaş laik ve demokratik yeni Türk devletinin doğuşunun 98. yıldönümüdür. Bu anlamlı günü engin bir şevk ve heyecanla bir kez daha kutlamanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan Türk milletinin sömürgeci milletlerin her türlü baskı, zulüm ve işgaline karşı Atatürk’ün önderliğinde milli egemenliğimizin hakim kılındığı bağımsızlık ateşinin yakıldığı gündür. Milli varlığımızı koruma ve yüceltme azim, kararlılık ve heyecanını yüreğimizde hissettiğimiz gündür. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla yeni Türk devletinin büyük ve güçlü Türkiye’mizin temelleri atılmıştır. Tarih boyunca köklü devletler kurmuş Türk milletinin büyük bir inanç ve kesin bir azimle imparatorluk mirası olarak adeta küllerinden ayağa kaldırdığı yeni Türk devletinin dayandığı iki temel ilkeden biri, tam bağımsızlık diğeri, kayıtsız şartsız egemenliktir” dedi.

Konuşmanın ardından il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program ödül törenin ardından sona erdi.