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Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Giresun Valiliğince "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, valilik tarafından, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz" temalı sergi açıldı.

Can Akengin Sanat Galerisi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde çektiği 100'ün üzerinde fotoğraf yer aldı.

Serginin açılını yapan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihin 15 Temmuz 2016 Cuma'yı gösterdiği günün gecesinde Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en alçak ihanetlerinden birini yaşadığını belirtti.

Tarihi kahramanlık destanları ile dolu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ/PDY mensubu bir grup üniformalı hain ve onların iş birlikçileri olan iç ve dış mihrakların Türk milletini bölmek, parçalamak için hain bir kalkışma planı ortaya koyduğunu anımsatan Sarıfakıoğulları, "Hain kalkışma planına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlara inen milletimiz, azmiyle, inancıyla, kanıyla, canıyla ve malıyla hainlerin yoluna çıkarak, bu hain girişimi başarısızlığa uğratarak büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir." dedi.

Vali Sarıfakıoğulları, milletin 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonra da anayasa ve demokrasiyi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim ve fırsat vermeyeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür hain girişimlere ve tüm düşmanca saldırılara karşı her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisiyle karşı koyacaktır. Hainlerin, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunarak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve aydınlık geleceğimize yönelik, şanlı tarihimize 15 Temmuz gecesini kara bir leke olarak geçirmeye çalışmasına karşılık bizler de bu ihanet gecesinde yaşananları daima canlı tutarak hatırlanmasını sağlayacak, yavrularımıza, evlatlarımıza, kısacası geleceğimize vatan, bayrak sevgisini aşılamak suretiyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız."

Sarıfakıoğulları, şanlı bayrağın semalarda sonsuza kadar dalgalanması, vatanın ve milletin bekası için 15 Temmuz gecesi iman dolu göğüslerini tanklara, toplara, silahlara siper ederek şehit düşen 251 vatan evladına Allah'tan rahmet dileyerek, hainlere karşı kahramanca direniş gösterirken gazilik onuruna erişen vatan evlatlarına da şükran ve minnetlerini sundu.

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15 Temmuz aa sergi 15temmuz2017

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