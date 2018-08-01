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- GİRESUN'DA AÇIĞA ALINAN DOKTORA DESTEK EYLEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle sonuçlanın olay sonrası açığa alınan Doktor Ö.Y.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL (DHA)
Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle sonuçlanın olay sonrası açığa alınan Doktor Ö.Y. için destek eylemi yapıldı
Cağaloğlu'ndaki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasının önünde toplanan bir grup doktor, açığa alınma işleminin yanlış olduğunu savundu. Grup adına basın açıklamasını İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Şule Güçlü Şakrak yaptı.
Şakrak, "Doktor Ö.Y., yasal olmayan, tıbben de sakıncalı bir işleme zorlanmış, bunun üzerine verilen 'beyaz kod' çağrısı sonrası yapılan müdahalede hasta yakını kalp krizi geçirip vefat etmiştir. Olaydan sonra gelişen tepkiler sonrasında da meslektaşımız açığa alındı. Vefat eden vatandaşımız için elbette hepimiz çok üzgünüz. Ancak sonrasında yapılan işlemle 'iyi hekimlik' açığa alınmıştır. İlaç yazılması istenen kişinin ikameti ve aile hekimliği İstanbul Güngören'dedir. Meslektaşımıza başvuru yapan kişi hastanın kendisi değil, hastanın eşidir. Bu şekliyle bir hekimin kimlik numarasına tıbbi bir işlem yapması, tedavi uygulaması mümkün değildir. Bakanlığımız da bu konuda duyarlı olduğunu bize defaatle yazmıştır, ama buna rağmen bir hekim işinden edilmiştir. Aslında açığa alınan, bakanlığın mevzuatıdır" dedi. Meslektaşlarına destek için basın açıklamasına katılan doktorlar, "Hekimlik açığa alınamaz", "Beyaz kod, imdat çağrımızdır", sloganları attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İl Sağlık Müdürlüğü binasından görüntü
- Açıklama yapmak için toplanan doktorlardan görüntü
- Basın açıklaması ve sloganlar
- Genel ve detay görüntüler

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