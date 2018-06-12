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Giresun'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Giresun'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde bir kişi, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

İlçenin Çalkaya köyünde Sinan Demir (38), ayağından arı sokmasının ardından fenalaştı.

Yakınları tarafından Espiye Devlet Hastanesine getirilen Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arı arı sokması Espiye ilçesi

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