Giresun'da bacağı kırılan köpek Samsun'da tedavi edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek, Samsun'da tedavi ettirildi.
Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin çarpmasıyla bacağından yaralanan köpek, hayvanseverler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerine götürüldü.
Yaralı köpek, Şebinkarahisar Belediyesi veterineri tarafından yapılan muayenede ameliyatın kentte yapılamayacağı belirlendi.
Köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderilerek, burada ameliyat edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.
Evcil hayvanların yanı sıra yaban hayvanlarının da tedavilerini yaptıklarını ifade eden Kuduban, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak bir çok hayvanı tedavilerinin yapılmasının ardından tekrar doğa ile buluşturduklarını kaydetti.
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