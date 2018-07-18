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Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:03 | Son Güncelleme

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Düzköy köyü sahil kesimde Onurcan Kılıç (25), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Kılıç, çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı.

Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Onucan Kılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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boğulma giresun keşap

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